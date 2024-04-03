Патрушев: Посольство Украины в Душанбе вербует наемников

Украинское посольство вербует в Таджикистане наемников, готовых вести боевые действия против России. Об этом сообщил 3 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей советов безопасности стран — членов ШОС.
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