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Анкара терпит неудачу в нормализации отношений со странами Ближнего Востока

Анкара терпит неудачу в нормализации отношений со странами Ближнего Востока

Главные события в Турции с 28 октября по 3 ноября 2022 года. Президент Владимир Путин назвал Реджепа Тайипа Эрдогана крепким лидером и непростым партнером; Швеция и Финляндия до сих пор не выдали Анкаре ни одного террориста; руководство Турции считает, что правительство Германии изменило свою позицию по отношению к РФ; турецкий лидер призвал Владимира Зеленского активизировать дипломатические контакты с Москвой — автор Telegram-канала «Мост через Босфор» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

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