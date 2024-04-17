Большинство россиян считают электросамокаты опасными

Чуть больше трети опрошенных россиян за последние два года брали в прокат электросамокат. Среди них большинство катаются для развлечения, чуть меньше половины — для удобства и быстрого перемещения по городу.
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