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  • Михаил Е
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  • leonid
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Марочко: Киев готовит провокацию на Купянском направлении, сняли фейковое видео

О том, что киевский режим готовит информационную провокацию на Купянском направлении для дискредитации российских войск, предупредил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

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