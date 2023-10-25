Марочко: Киев готовит провокацию на Купянском направлении, сняли фейковое видео

О том, что киевский режим готовит информационную провокацию на Купянском направлении для дискредитации российских войск, предупредил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
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