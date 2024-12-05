В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова МИД России. Архивное фото МИД: договор о стратпартнерстве способствует развитию отношений с КНДР МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
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