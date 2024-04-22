Книжный фестиваль пройдет в Иркутске в мае

С 17 по 19 мая на острове Конный в Иркутске развернется масштабный книжный фестиваль “КнигаМай”. Горожан и гостей города ожидает яркое и насыщенное литературное событие, призванное укрепить любовь к чтению и книгам, сообщает областное правительство.
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