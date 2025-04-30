Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО. Названия покупателей у всех на слуху: Monsanto, Vanguard, Blackrock... то есть те, кто производит геноцид человечества.

Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО. Названия покупателей у всех на слуху: Monsanto, Vanguard, Blackrock... то есть те, кто производит геноцид человечества.

Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО, сейчас ситуация еще хуже. Еще на старте СВО австралийский журнал Australian National Review раскрыл причины заинтересованности Запада в финансировании киевского режима.

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