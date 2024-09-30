Добровольцам предложили упростить заверение доверенностей и завещаний

Добровольцам предложили разрешить удостоверять доверенности и завещания у командира воинской части. Такой законопроект внесла в Госдуму 30 сентября группа депутатов и сенатор Ирина Рукавишникова, документ опубликован в электронной базе палаты.
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