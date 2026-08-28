Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вся власть диаспорам? В ХМАО «коренное население» не ханты и манси, а таджики и азербайджанцы

Вся власть диаспорам? В ХМАО «коренное население» не ханты и манси, а таджики и азербайджанцы

  С 1 сентября в России вводят новые ограничительные правила для мигрантов.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Мигранты охамели!
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1 м.
Алекс Сэм
В принципе они местным жителям здесь в России н**** не нужны, что здоровые, что больные.
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1 м.
ЮС
Юдкевич Сергей
Владислав Владислав
Мигранты охамели!
И это мягко говоря. А где же местная власть? Что, на плов подсела?
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1 м.