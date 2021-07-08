Происшествия

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В Краснодарском крае сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования

В Краснодарском крае сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования

В дежурную часть отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи обратился представитель финансового учреждения.

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