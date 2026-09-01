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Происшествия

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В Воронежской области в День Знаний сотрудники Госавтоинспекции и общественники поздравили ребят, пострадавших в дорожных авариях

Традиционно 1 сентября сотрудники Госавтоинспекции не оставили без внимания юных участников дорожного движения, которые из-за травм и состояния здоровья вынуждены встречать День знаний не за школьными партами, а в больничных палатах.

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