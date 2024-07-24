Пробка на подъезде к Крымскому мосту: 1 км затора со стороны Тамани

Ранее писали: РЖД добавили возможность "виртуального осмотра" вагонов перед покупкой билета В Краснодарском крае продлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми сильными осадками до конца суток 24 июля.
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