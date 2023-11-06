В Финляндии спущен на воду самый большой в мире круизный лайнер

Роскошный круизный лайнер, получивший название «Икона морей», в конце ноября покинет финские территориальные воды и отправится в Майами, где пополнит корабельный парк круизной компании Royal Carribbean, пишет Unionleader.
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