Из-за сбоя в терминалах Сбербанка у 13 банков РФ "задвоилось" и часть их клиентов ушла по картам в минус

СМИ сообщили, что с 27 сентября у многих клиентов 13 российских банков происходит задвоение операций по картам и сотрудники 4-х банков РФ "грешат" на Сбербанк, мол это у него проблемы в качестве эквайера проводимых гражданами карточных операций.