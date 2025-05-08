Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи

Каждый кадр словно машина времени, которая показывает: быт и нравы — от роскошных дворянских усадеб до скромных крестьянских изб; географические контрасты — как отличалась жизнь в центральных губерниях и на окраинах; лица эпохи — одежда, выражения лиц.