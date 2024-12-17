Жителям Бодайбо могут компенсировать высокую стоимость авиабилетов

В Иркутской области начали проработку решения вопроса с ценами на авиабилеты из Бодайбо в Иркутск. Об этом стало известно на встрече жителей города с представителями транспортной прокуратуры и минтранса региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии