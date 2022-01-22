Воспитанники кадетской школы с.Бабугент Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в акции «Студенческий десант»

Учащиеся общеобразовательного учреждения «Кадетская школа-интернат № 2» с.п. Бабугент в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» по приглашению сотрудников полиции посетили ОМВД России по Черекскому району КБР с ознакомительной экскурсией.