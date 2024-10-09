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Оксана Самойлова снялась в нижнем белье

Оксана Самойлова снялась в нижнем белье

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном виде в видео. Сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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