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Орловские новости

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Жительница Кром после лишения прав погашает долг по алиментам

Жительница Кром после лишения прав погашает долг по алиментам

Женщина накопила долг по алиментам более 600 тыс. рублей, несмотря на лишение родительских прав и привлечение к ответственности.

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