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Котом и мечом: Monster Hunter Wilds впервые вышел полностью на русском

Котом и мечом: Monster Hunter Wilds впервые вышел полностью на русском

Восемь миллионов копий за первые три дня продаж — Monster Hunter Wilds уже стала самой быстро продаваемой игрой в истории Capcom, а эта компания ответственна за культовые серии Resident Evil и Street Fighter.

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