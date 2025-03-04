Котом и мечом: Monster Hunter Wilds впервые вышел полностью на русском

Восемь миллионов копий за первые три дня продаж — Monster Hunter Wilds уже стала самой быстро продаваемой игрой в истории Capcom, а эта компания ответственна за культовые серии Resident Evil и Street Fighter.
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