В Плесецком округе при пожаре погиб мужчина

Возгорание произошло накануне в магазине в поселке Обозерский.Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в результате пожара деревянное строение полностью сгорело.
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