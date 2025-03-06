Россияне стали больше копить из-за страха перед будущим

Россияне стали активнее сберегать в первую очередь из-за социо-психологических факторов. На макроуровне это страх перед будущим общества в целом и неопределённость собственного будущего, выяснила в своём исследовании доктор социологических наук Наталья Тихонова.
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