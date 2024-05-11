Активисты из Конаковского округа провели субботник на братской могиле в селе Селихово

В преддверии Дня Победы местное отделение партии «Единая Россия» и представители сельской молодежи провели традиционный весенний субботник на братской могиле в селе Селихово, как сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Тверской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии