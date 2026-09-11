В квитанциях ЖКХ появится новая графа из за которой придется доплатить

Новая графа может добавить собственникам до 1500 рублей к ежемесячной плате.С октября 2026 года в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка.
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