Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский истерично подтвердил неспособность управлять государством

Зеленский истерично подтвердил неспособность управлять государством

Нецензурная брань в адрес российского лидера Владимира Путина, которую использует Владимир Зеленский, – это признак его полного бессилия.

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Комментарии
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Misha Glusch
и зачем тебе такая фамилия, дроздов?
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22 час.
Марианна Шахбазян
О каком &quot; первом лице&quot; идет речь? С марта месяца этого года в/на Украине нет президента, так как срок того закончился, а новых нэ було.😜
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21 час.
Марина Петрова
Кто это сказал, что доверяем? Мы их терпеть не можем, трепачей пустоголовых.
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13 час.

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