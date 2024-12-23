Нецензурная брань в адрес российского лидера Владимира Путина, которую использует Владимир Зеленский, – это признак его полного бессилия.
Зеленский истерично подтвердил неспособность управлять государством
Комментарии
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Misha Glusch
и зачем тебе такая фамилия, дроздов?
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22 час.
Марианна Шахбазян
О каком " первом лице" идет речь? С марта месяца этого года в/на Украине нет президента, так как срок того закончился, а новых нэ було.😜
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21 час.
Марина Петрова
Кто это сказал, что доверяем? Мы их терпеть не можем, трепачей пустоголовых.
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13 час.
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