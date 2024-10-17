Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет в Казань на саммит БРИКС

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет в Казань, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Как сообщает местное информагентство KPL, ранее лидера Лаоса приглашал на это мероприятие Президент РФ Владимир Путин.
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