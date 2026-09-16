Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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День открытых дверей прошёл в центре «Гермес» на Дубнинской

В Восточном Дегунине состоялись встречи с родителями и ребятами центра «Гермес» и теми, кто только планирует стать частью нашей дружной и творческой семьи.

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