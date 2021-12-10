Крошечный чихуахуа целый день ждет главного человека в жизни — и это не хозяин

Весь день полугодовалой Фрэнни посвящен напряженному ожиданию. Она ждет, пока из-за поворота вынырнет маленький белый грузовик: с человеком, который сидит за рулем, они познакомились несколько месяцев назад — и чихуахуа влюбилась с первого взгляда.