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В Вологодской области мэра уволили за слова ее дочери о «фраерах» и СВО

В Вологодской области мэра уволили за слова ее дочери о «фраерах» и СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после резонансного видеоролика ее 19-летней дочери, которая угрожала кому-то «отправкой на СВО».

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