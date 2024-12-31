Направление на Днепр: Пентагон шокирован — русские заходят в тыл бандеровской линии «Мажино»

Александр Ситников 30 декабря 2024 г., 20:51 Что не так с тактикой обороны, разработанной генерами НАТО, на которую ориентируются ВСУ Стало известно, что ВСУ оттянули существенную часть своих войск к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью.