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Марочко: ВС РФ отбили ряд контатак ВСУ на Сватовско-Кременском участке

Марочко: ВС РФ отбили ряд контатак ВСУ на Сватовско-Кременском участке

В ЛНР российским бойцам удалось отразить ряд попыток контратак, предпринятых в течение суток украинскими военными на Сватовско-Кременском участке, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

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