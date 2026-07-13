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Царьград

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Запрос в Красный Крест: Лантратова займётся поиском пропавшего бойца

Запрос в Красный Крест: Лантратова займётся поиском пропавшего бойца

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России, отправит запрос в Международный комитет Красного Креста для поиска свердловского военнослужащего, пропавшего без вести в прошлом году, который возможно находится в украинском плену.

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