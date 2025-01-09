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Максим Гольдарб: Зеленский и Ко смогут вернуть украинцев из Европы?

Максим Гольдарб: Зеленский и Ко смогут вернуть украинцев из Европы?

Зеленский, Чернышев, толстый спикер и др «зеленые слуги» в один голос выпускают заявления, что они, мол, не будут принудительно возвращать уехавших украинцев, что, мол, каждый как хочет пусть делает и так далее и тому подобное.

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