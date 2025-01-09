Зеленский, Чернышев, толстый спикер и др «зеленые слуги» в один голос выпускают заявления, что они, мол, не будут принудительно возвращать уехавших украинцев, что, мол, каждый как хочет пусть делает и так далее и тому подобное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии