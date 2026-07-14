Франция Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 14 июля 2026

Во вторник, 14 июля, сыграют Франция и Испания в матче полуфинала Чемпионата мира по футболу. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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