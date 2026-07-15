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Незаконные рынки под Ростовом лишились территории по приговору суда

Незаконные рынки под Ростовом лишились территории по приговору суда

В Ростовской области подведен имущественный итог громкого уголовного дела о нелегальной торговле. Суд постановил вернуть в собственность Аксайского района земельные участки, на которых располагались нелегальные рынки, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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