Незаконные рынки под Ростовом лишились территории по приговору суда

В Ростовской области подведен имущественный итог громкого уголовного дела о нелегальной торговле. Суд постановил вернуть в собственность Аксайского района земельные участки, на которых располагались нелегальные рынки, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии