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РЖД запускают новый туристический поезд «Жигулевские выходные»

РЖД запускают новый туристический поезд «Жигулевские выходные»

Формат путешествий, позволяющий за короткий срок побывать сразу в нескольких городах, будет популярен у россиян, считают эксперты туристической индустрииРЖД анонсировали запуск туристического поезда «Жигулевские выходные».

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