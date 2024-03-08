РЖД запускают новый туристический поезд «Жигулевские выходные»

Формат путешествий, позволяющий за короткий срок побывать сразу в нескольких городах, будет популярен у россиян, считают эксперты туристической индустрииРЖД анонсировали запуск туристического поезда «Жигулевские выходные».
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