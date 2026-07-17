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Татар-информ

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В Казани одобрили проект реставрации старинной ограды Богородицкого монастыря

В Казани одобрили проект реставрации старинной ограды Богородицкого монастыря

В Казани получила положительное заключение государственной экспертизы проектная документация на восстановление объекта культурного наследия регионального значения – ограды с башнями и воротами Богородицкого монастыря, построенной в 1830-х годах по проекту архитектора Петра Пятницкого.

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