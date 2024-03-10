Греф: отставание России в разработке ИИ связано с нехваткой вычислительных мощностей

По мнению Германа Грефа, российским разработчикам не достает вычислительных мощностей. Это приводит к отставанию в создании моделей искусственного интеллекта (ИИ) от лидеров рынка, таких как американские Google или OpenAI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии