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YandexGPT ищет ошибки в коде. Это нашло применение в обучении детей

YandexGPT ищет ошибки в коде. Это нашло применение в обучении детей

Нейронная сеть YandexGPT улучшает обучение кодированию благодаря функции обнаружения ошибокКомпания Яндекс представила обновление нейронной сети YandexGPT, позволяющее ей обнаруживать и исправлять ошибки в кодировании.

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