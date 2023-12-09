YandexGPT ищет ошибки в коде. Это нашло применение в обучении детей

Нейронная сеть YandexGPT улучшает обучение кодированию благодаря функции обнаружения ошибокКомпания Яндекс представила обновление нейронной сети YandexGPT, позволяющее ей обнаруживать и исправлять ошибки в кодировании.
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