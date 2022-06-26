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Селиванов: Москва начала спецоперацию после получения точных сведений о планах Украины напасть на Россию

Селиванов: Москва начала спецоперацию после получения точных сведений о планах Украины напасть на Россию

Из личного фотоархива Алексея Селиванова Россия терпела военные приготовления Украины восемь лет без особой выгоды для себя и начала спецоперацию только после того, как руководство РФ получило совершенно точную информацию, что «незалежная» нападет.

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