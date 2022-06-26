Селиванов: Москва начала спецоперацию после получения точных сведений о планах Украины напасть на Россию

Из личного фотоархива Алексея Селиванова Россия терпела военные приготовления Украины восемь лет без особой выгоды для себя и начала спецоперацию только после того, как руководство РФ получило совершенно точную информацию, что «незалежная» нападет.
Из личного фотоархива Алексея Селиванова Россия терпела военные приготовления Украины восемь лет без особой выгоды для себя и начала спецоперацию только после того, как руководство РФ получило совершенно точную информацию, что «незалежная» нападет.
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