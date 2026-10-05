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ТАСС

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Путин похвалил работающих в приграничье учителей

Путин похвалил работающих в приграничье учителей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Учителя школ и преподаватели других учебных заведений, работающие в приграничных регионах, выполняют свой долг перед учениками наилучшим образом несмотря на то, что в приграничье сейчас приходится непросто.

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