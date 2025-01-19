Махачев: Хабиб расстроился из-за поражения Умара Нурмагомедова

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, что Хабиб Нурмагомедов расстроился из-за поражения Умара Нурмагомедова в поединке против Мераба Двалишвили, передает "Чемпионат".
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