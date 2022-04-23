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Врач Мясников опроверг связь между употреблением сладкого и сахарным диабетом

Врач Мясников опроверг связь между употреблением сладкого и сахарным диабетом

Существует мнение, что употребление сладкого является основной причиной развития сахарного диабета. Однако оно является заблуждением, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

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