Боррель: страны ЕС истощили свои запасы оружия из-за поставок ВСУ

Запасы оружия в Европе истощились, и их необходимо срочно пополнить. На это указал глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания министров обороны стран содружества в Брюсселе.
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