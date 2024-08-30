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Боррель: страны ЕС истощили свои запасы оружия из-за поставок ВСУ

Запасы оружия в Европе истощились, и их необходимо срочно пополнить. На это указал глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания министров обороны стран содружества в Брюсселе.

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