В США при стрельбе в кампусе университета погиб человек

В американском штате Алабама при стрельбе в кампусе университета Таскиги погиб человек, сообщает местное ведомство по обеспечению правопорядка в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).