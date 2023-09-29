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В четырех штатах США появились гигантские трещины протяженностью 270 км: опубликовано фото

В четырех штатах США появились гигантские трещины протяженностью 270 км: опубликовано фото

Наука и технологии Ученые Аризоны бьют тревогу, опасаясь за жизнь людей. СМИ сообщают о тревожном геологическом явлении, которое фиксируется на территории четырех, причем одних из самых обширных, штатов США.

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