В четырех штатах США появились гигантские трещины протяженностью 270 км: опубликовано фото

Наука и технологии Ученые Аризоны бьют тревогу, опасаясь за жизнь людей. СМИ сообщают о тревожном геологическом явлении, которое фиксируется на территории четырех, причем одних из самых обширных, штатов США.
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