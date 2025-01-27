Иркутская область стала второй в СФО по вводу жилья в 2024 году

В Иркутской области возводят все больше жилья. Об этом свидетельствуют данные Иркутскстата, согласно которым в 2024 году наш регион стал вторым из всего Сибирского федерального округа по этому показателю, уступив только Новосибирской области.
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