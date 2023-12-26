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О Сталине. "Был культ - но была и личность"

О Сталине. "Был культ - но была и личность"

Конунг Ингвар О Сталине. Который был ЛИЧНОСТЬЮ. В истории. И который должен быть увековечен, как государственник.

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Комментарии
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Астон Мартин
Пушкин одержал победу на словесном поприще поэзии
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3 час.
Андрей Павлов
Интересно, где бы сейчас была страна, если бы Сталин руководствовался принципом &quot;своих не бросаю&quot;? Наверное, не было бы ее давно.
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3 час.
Ингерман Ланская
а боря-алкаш одержал победу над камуноидным режимом - это покруче будет
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2 час.

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