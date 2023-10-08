Блинкен у мамы дурачок, и у него украинометр зашкаливаетЭто вообще со стороны выглядит очень смешно, когда в комменты прибегает кто-то, не умеющий даже читать по-английски, и начинает доказывать «Роджерс ничего не понимает, нет никакой группы Салливана-Блинкена, всё это ватные выдумки».
"Статус кво" и кому это нужно
Комментарии
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Владимир Соловьев
Уже большинство бывших союзных республик подались в марионетки США. Но они должны помнить: обратной дороги нет. Россия предателей и халявщиков больше не потерпит. Только непонятно, зачем им давать российское гражданство, ведь они ненавидят Россию уже десятки лет! Или деньги у олигархов, впрочем как и наших правителей, не пахнут?!
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