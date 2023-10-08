"Статус кво" и кому это нужно

Владимир Соловьев

Уже большинство бывших союзных республик подались в марионетки США. Но они должны помнить: обратной дороги нет. Россия предателей и халявщиков больше не потерпит. Только непонятно, зачем им давать российское гражданство, ведь они ненавидят Россию уже десятки лет! Или деньги у олигархов, впрочем как и наших правителей, не пахнут?!