Каждый третий творческий проект в РФ создается при использовании ИИ

В России доля применения искусственного интеллекта в творческой сфере за год удвоилась и составила 30%, такой тренд сохранится и дальше, рассказал «Известиям» президент коммуникационной группы PROGRESS Дмитрий Солопов.
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